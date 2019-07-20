CATANIA: SCOPERTO CON LA DROGA, SI FINGE UN TECNICO
La polizia di Stato ha arrestato il pluripregiudicato catanese Orazio Papale (classe 1977) per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ieri, personale delle volanti, durante il normale servizio di controllo del territorio, transitando per via San Jacopo, arteria stradale situata nel quartiere Zia Lisa, notava un uomo fermo dinanzi all'ingresso di un vecchio casolare.
Papale riferiva di essere un tecnico presente sul posto, unitamente a un collega, per montare delle telecamere di videosorveglianza.
I poliziotti, insospettiti da quanto riferito, effettuavano un controllo all'interno della struttura ove erano presenti altre tre persone, tutte pregiudicate, che non fornivano esaurienti spiegazioni circa la ragione della loro presenza sul posto.
Alla luce delle particolari condizioni di tempo e di luogo, i poliziotti effettuavano la perquisizione dei locali, a seguito della quale venivano rinvenuti 4,86 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, 5,42 grammi di crack, due bilance di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi.
Pertanto, Papale, soggetto avente la materiale disponibilità del locale, veniva tratto in arresto e, su disposizione del pm di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.