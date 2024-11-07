CATANIA. SCOPERTO DALLA POLIZIA DI STATO UN DEPOSITO DI SCOOTER RUBATI, GIA’ RICONSEGNATI AI LEGITTIMI PROPRIETARI

Un vero e proprio deposito di scooter rubati è stato scoperto dalla Polizia di Stato nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio.In particolare, l’attenzione degli agenti del Commissa...

Un vero e proprio deposito di scooter rubati è stato scoperto dalla Polizia di Stato nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio.

In particolare, l’attenzione degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “San Cristoforo” si è concentrata in un vicolo ben preciso, nei pressi di piazza Carlo Alberto, non raggiungibile dalle auto e, quindi, ritenuto meno esposto a sguardi indiscreti.

L’area, però, non è sfuggita ai poliziotti che, nel corso di una capillare attività di pattugliamento del quartiere, hanno trovato parcheggiati in bella vista ben sette motocicli, risultati rubati nelle ore precedenti in diverse zone della città.

I poliziotti hanno recuperato gli scooter per compiere tutti gli accertamenti del caso, utili a risalire all’identità dei legittimi proprietari per informarli del ritrovamento. Alcuni di loro hanno rivelato agli agenti di non essersi neppure accorti del furto. Una volta concordate le modalità di restituzione dei motocicli, i proprietari hanno manifestato la loro gratitudine alla Polizia di Stato per l’ennesima azione volta a contrastare fenomeni di illegalità, a salvaguardia delle legittime aspirazioni dei cittadini a vivere in una comunità sicura.

Negli ultimi mesi, l’incessante azione della Polizia di Stato ha permesso di recuperare diversi veicoli rubati, smantellando i piani criminali di ladri senza scrupoli.