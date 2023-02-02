CATANIA. SCOPERTO DALLA POLIZIA UN BAR CON CARENZE IGIENICHE E DIPENDENTI IN NERO PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA

I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina hanno effettuato, unitamente a personale della Polizia Locale Reparto Annona, dell’Ispettorato del lavoro e dell’Asp Spresal, Igiene Pubblica e Veterinaria,...

In uno dei due esercizi commerciali sono state riscontrate carenti condizioni igienico-sanitarie all’interno dei locali destinati alla preparazione dei cibi, tavoli e sedie posti sul suolo pubblico senza le prescritte autorizzazioni e ben 5 dipendenti “in nero” i cui nuclei familiari, peraltro, sono risultati essere percettori del reddito di cittadinanza.

Nell’altro esercizio commerciale, è stata accertata la presenza di tavoli e sedie posti abusivamente sul marciapiede, ragione per la quale sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

In ultimo, nei pressi di piazza Lincoln è stato controllato un rivenditore ambulante di prodotti ortofrutticoli, sanzionato per l’occupazione abusiva del suolo pubblico e per la mancata di revisione e copertura assicurativa del veicolo.

Nel complesso, sono state irrogate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 40.000 euro.