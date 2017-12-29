CATANIA: Scoperto deposito di moto rubate, denunciati due stranieri - LE FOTO

Nella notte tra il 27 e il 28 dicembre sono stati indagati in stato di libertà due stranieri, entrambi regolari sul territorio Nazionale, M.T. ( classe 1978) della Costa D’avorio e A.S.A. (classe 1984) del Ghana per ricettazione in concorso e quest’ultimo anche per falsa attestazione a P.U.

Nello specifico, i fatti si sono svolti alle ore 00:43 circa , quando una volante è stata inviata in via Plebiscito per la presenza di due veicoli coinvolti in un incidente stradale avvenuto qualche minuto prima.

Nel corso del controllo gli operatori di polizia rinvenivano in uno dei veicoli alcune immagini riproducenti un garage situato in una zona, nota agli operatori, nei pressi di via zia Lisa, con all’interno numerosi motocicli.

A seguito di controlli effettuati all’interno di un deposito, si appurava che, i predetti motocicli erano tutti di provenienza furtiva.

Infatti sono stati rinvenuti : n.25 veicoli, oggetto di furto, in parte smontati ed imballati per successivo rimontaggio, nonché n.11 telefoni cellulari.

In considerazione della nazionalità dei soggetti, non si può escludere che i mezzi fossero destinati ad un mercato estero.

Inoltre, S.A.A. uno degli indagati, che inizialmente aveva dichiarato di essere senza fissa dimora, ha consegnato agli operatori le chiavi della propria abitazione, dove a seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti ulteriori n.3 motocicli, due dei quali di provenienza furtiva.

I mezzi oggetto di furto, sono stati tutti restituiti ai rispettivi proprietari.

Si precisa che tale tipologia di attività illegale è stata riscontrata per la terza volta nell’arco dell’ultimo anno.

