Catania, scoperto un arsenale in un garage: kalashnikov, mitraglietta, sei pistole e droga

Il controllo della Squadra Mobile con l'unità cinofila ha portato alla scoperta di un kalashnikov, una mitraglietta, sei pistole, oltre 200 grammi di marijuana e diversi mezzi di sospetta provenienza. Sono in corso le indagini per individuare i responsabi

Un vero arsenale di armi è stato rinvenuto dalla Polizia di Stato, nei giorni scorsi, all’interno di un box appartenente ad un complesso residenziale in via del Bosco, nel quartiere Barriera-Canalicchio.

I poliziotti della Squadra Mobile di Catania hanno effettuato un controllo tra i garages, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga. Il cane ha indicato agli operatori uno dei box, che è stato quindi perquisito a fondo.

All’interno gli agenti, oltre a circa 200 grammi di marijuana, hanno trovato un vero arsenale di armi comuni e da guerra.

In particolare, nel garage erano nascosti un kalashnikov, un fucile con canna artigianale, una mitraglietta, sei pistole – tra cui una penna- pistola – e diversi tipi di munizioni.

Ma non è finita qui; infatti, oltre alle armi sono stati anche rinvenuti tre scooter rubati e due motori di motociclo di sospetta provenienza.

Tutto il materiale, al termine dell’intervento della Polizia Scientifica, è stato sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sono stati avviati gli accertamenti finalizzati ad individuare i reali detentori delle armi e del materiale sottoposto a sequestro.