CATANIA, SCOPRE DI ESSERE POSITIVA AL COVID E TORNA A CASA PRENDENDO UN AUTOBUS, DENUNCIATA

Nella mattina di ieri, agenti delle volanti ha denunciato per violazione dell’art. 260 TU Leggi Sanitarie (diffusione di malattia infettiva) una donna che nonostante la positività al Covid-19 era sal...

Nella mattina di ieri, agenti delle volanti ha denunciato per violazione dell’art. 260 TU Leggi Sanitarie (diffusione di malattia infettiva) una donna che nonostante la positività al Covid-19 era salita sui mezzi pubblici per rientrare a casa.

La Sala Operativa è stata allertata da personale dell’Azienda dei trasporti che ha segnalato la presenza di una donna positiva al Covid che aveva viaggiato a bordo di un autobus ed era stata fatta scendere immediatamente dall’autista, non appena appresa la notizia del suo stato sanitario.

L’autista era stato avvisato da alcuni passeggeri che avevano udito la conversione telefonica della signora con una parente alla quale aveva riferito di essere positiva al Covid-19.

Le Volanti sono giunte immediatamente in Piazza Borsellino, dove si trovava la donna positiva e, utilizzando tutte le precauzioni e i DPI necessari, hanno identificato la donna, chiedendole spiegazioni in merito all’accaduto. La stessa ha riferito che in mattinata aveva deciso di recarsi personalmente presso un laboratorio analisi per ritirare l’esito di un tampone e, avendo scoperto la sua positività, aveva deciso di rientrare nella sua abitazione usando i mezzi pubblici.

La Sala Operativa ha anche contattato il predetto laboratorio che ha riferito di aver provato a rintracciare invano e più volte la signora per notiziarla circa la sua positività, in modo da evitare che la stessa uscisse di casa.