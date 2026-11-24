Catania, scuolabus abusivi con studenti a bordo: patenti ritirate e mezzi sequestrati

La Polizia Stradale ferma due pulmini diretti verso un liceo: uno trasportava fino a 16 persone grazie a una panca artigianale legata con fil di ferro. Sanzioni per 4.000 euro, patenti ritirate e mezzi sequestrati ai fini della confisca.

Proseguono i controlli della Polizia di Stato finalizzati a prevenire e a contrastare l’utilizzo di mezzi trasformati in navette scuolabus abusive.

A partire dall’inizio del nuovo anno scolastico, i poliziotti della Sezione Polizia Stradale di Catania hanno rafforzato le verifiche in tutto il territorio a tutela dell’incolumità dei giovani studenti catanesi.

Negli ultimi giorni, hanno proceduto al controllo di due “pulmini” che, come passeggeri, avevano alcuni ragazzi, in orari compatibili con l’ingresso e l’uscita degli studenti dalle scuole. In particolare, i due “scuolabus” stavano viaggiando verso un liceo catanese. Una volta fermati, i due conducenti, entrambi catanesi, sono stati controllati e sono risultati sprovvisti della licenza.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno constatato in entrambi i mezzi una modifica effettuata appositamente per aumentarne la capienza. In uno di essi, attraverso l’allocazione di una panca artigianale, legata con del semplice fil di ferro, i posti erano stati ampliati da 9 a 16.

Tali modifiche rappresentano un grave pericolo per l’incolumità degli occupanti, i quali, in caso di sinistro stradale, non avrebbero potuto contare sui sistemi di ritenuta.

Per le violazioni riscontrate ad entrambi i conducenti sono state elevate sanzioni per 4.000 euro, procedendo al ritiro delle loro patenti e al sequestro dei mezzi ai fini della confisca.