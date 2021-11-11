CATANIA, SEI RAPINE NEL GIRO DI POCHI GIORNI: FARMACIE E SUPERMERCATI “SVALIGIATI”

Su richiesta della Procura Distrettuale, il G.i.p. del Tribunale di Catania ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Giovanni Piacente (classe 1981), pregiudicato, ac...

Su richiesta della Procura Distrettuale, il G.i.p. del Tribunale di Catania ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Giovanni Piacente (classe 1981), pregiudicato, accusato di aver commesso sei rapine aggravate dall’utilizzo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata del 4 novembre dalla Polizia di Stato.

Sotto la direzione della Procura, le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile – Squadra Antirapine, la quale ha accertato che nell’arco di pochi giorni erano state poste in essere sei rapine in pregiudizio di diversi esercizi commerciali, tra cui farmacie e supermercati, del capoluogo, ubicate principalmente nel quartiere di Picanello, analoghe tra loro per modalità esecutive, caratterizzate dalla rapidità dell’azione criminosa e dall’uso di armi con cui venivano minacciate le vittime, costrette così a consegnare gli incassi della giornata.

In occasione di una rapina avvenuta all’interno di una farmacia del centro, Giovanni Piacente veniva intercettato lungo la via di fuga mentre era a bordo di un’autovettura, ma, usando violenza nei confronti degli Agenti che avevano tentato di fermarlo, riusciva a far perdere le proprie tracce.

In tale contesto, le immediate perquisizioni – domiciliare e dell’autovettura da lui abbandonata per garantirsi la fuga – consentivano di rinvenire gli indumenti indossati per la commissione di alcune rapine.

Nel prosieguo degli approfondimenti investigativi veniva rinvenuto il motociclo utilizzato per compiere alcune delle rapine contestate; si accertava che lo scooter era provento di furto e, pertanto, dopo gli accertamenti tecnico-scientifici, lo stesso veniva riconsegnato al legittimo proprietario.

Al termine delle formalità di rito, Giovanni Piacente, già pluripregiudicato per numerosi reati contro il patrimonio, è stato tradotto in carcere dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.