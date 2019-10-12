CATANIA, SENZA PATENTE NON SI FERMA ALL’ALT: INSEGUITO E ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 27enne catanese Jonny Stefano Tomaselli, poiché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico uff...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 27enne catanese Jonny Stefano Tomaselli, poiché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.

È accaduto ieri pomeriggio in viale Usodimare angolo via San Nullo dove il giovane, a bordo di una moto Yamaha Tenerè 600, non ha ottemperato all’alt impostogli dalla pattuglia fuggendo via lungo la predetta arteria in quel momento particolarmente trafficata.

Ne è scaturito un concitato inseguimento terminato in via Felice Fontana dove il fuggitivo è stato bloccato ed ammanettato. La moto è stata sequestrata, mentre l’arrestato attenderà il giudizio per direttissima in camera di sicurezza.

