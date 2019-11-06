CATANIA: SEQUESTRA ANZIANA PER RAPINARLA, FERMATO

"Vieni, che ti vuole salutare mia madre...": è stata la scusa con cui un uomo ha convinto una 84enne a salire su un'auto, ma poi l'ha portata in luogo poco frequentato di Catania per rubarle la fede n...

"Vieni, che ti vuole salutare mia madre...": è stata la scusa con cui un uomo ha convinto una 84enne a salire su un'auto, ma poi l'ha portata in luogo poco frequentato di Catania per rubarle la fede nuziale, un anello, una catenina e la borsa contenente un cellulare di vecchia generazione. Poi, prima di fuggire, l'ha scaraventata a terra, lasciandola ferita e dolorante.

E' l'accusa contestata a Simone Spanò, 36 anni, che è stato fermato dai carabinieri del comando provinciale per sequestro di persona a scopo di rapina. L'uomo è indagato anche per evasione dai domiciliari a cui era stato sottoposto per un altra rapina commessa in provincia. Il fermo è stato convalidato dal Gip, su richiesta della Procura distrettuale.

A permettere agli investigatori di identificare l'indagato i filmati di alcuni sistemi di videosorveglianza.

L'uomo è stato trovato grazie al satellitare dell'auto utilizzata, che aveva preso a noleggio. I carabinieri in un B&b hanno trovato la refurtiva, restituita alla proprietaria.