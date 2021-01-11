CATANIA: SEQUESTRATA AMBULANZA CON BOMBOLE DI OSSIGENO SCADUTE DA TRE ANNI

I Carabinieri del NAS di Catania hanno sequestrato un’ambulanza, parcheggiata nel piazzale antistante il pronto soccorso di un nosocomio della provincia del capoluogo etneo, poiché priva di autorizzaz...

I Carabinieri del NAS di Catania hanno sequestrato un’ambulanza, parcheggiata nel piazzale antistante il pronto soccorso di un nosocomio della provincia del capoluogo etneo, poiché priva di autorizzazione ed utilizzata da tre persone con funzioni di autista e soccorritori. All’atto del controllo i militari del Nucleo hanno accertato che era stato appena trasportato un paziente in precarie condizioni cliniche, con la respirazione assistita da un ventilatore polmonare collegato a due bombole di ossigeno scadute di validità rispettivamente nel 2013 e nel 2018. All’autista del mezzo è stata contestata anche la violazione al Codice della Strada per guida con patente scaduta di validità. Tutti risponderanno di fronte al Tribunale, in concorso tra loro, di esercizio abusivo della professione medica e di somministrazione di medicinali guasti o imperfetti.