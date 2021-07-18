CATANIA: SEQUESTRATA STRUTTURA BALNEARE, TROVATE 30 POSTAZIONI CON LETTINI E OMBRELLONI

Continua l’attività di polizia e di vigilanza svolta dalla Capitaneria di porto di Augusta nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro” al fine di verificare il rispetto dell’ordinanza di sicurezza balne...

Continua l’attività di polizia e di vigilanza svolta dalla Capitaneria di porto di Augusta nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro” al fine di verificare il rispetto dell’ordinanza di sicurezza balneare n. 31/2020 lungo il litorale dalla foce del Fiume Simeto alla Penisola Magnisi.

Personale militare della Guardia Costiera, durante i controlli sulle spiagge, ha accertato, in una località nel Comune di Catania, a sud della foce del fiume Simeto, l’occupazione abusiva di una vasta area di pubblico demanio marittimo da circa 30 postazioni formate da ombrelloni e sdraio.

Si è proceduto, quindi, al sequestro dell’area di circa 500 metri quadrati ed a segnalare i responsabili della violazione del Codice della Navigazione alla competente autorità giudiziaria, restituendo l’area occupata alla pubblica fruibilità.

Rimane sempre alta l’attenzione e costante la presenza della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta sul litorale di competenza, al fine di contrastare condotte illecite a tutela del pubblico demanio marittimo e dell’ambiente marino e costiero.