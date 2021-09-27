CATANIA, SEQUESTRATA UNA DISCARICA DI RIFIUTI PERICOLOSI DI 2000 MQ

La Stazione Carabinieri di Gravina di Catania ha effettuato una serie di controlli che hanno consentito di individuare e porre sotto sequestro un’area di circa 2000 mq di proprietà comunale, ubicata a...

A cura di Redazione 27 settembre 2021 10:41

