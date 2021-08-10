CATANIA: SEQUESTRATA UNA MAZZA DA BASEBALL E NUMEROSI ARTICOLI CONTRAFFATTI

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, grazie ad un costante e attento controllo del territorio operato nei quartieri a rischio per la presenza di criminalità anche di...

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, grazie ad un costante e attento controllo del territorio operato nei quartieri a rischio per la presenza di criminalità anche di tipo mafioso, hanno scoperto e sottoposto a sequestro circa 500 capi contraffatti ed una mazza da baseball e denunciato a piede libero il possessore del «bastone».

In particolare le Fiamme Gialle etnee, nell’ambito di controlli predisposti dal Comando Provinciale contro il fenomeno della vendita illecita di merce in strada, hanno posto sotto sequestro circa 500 capi d’abbigliamento tra scarpe, magliette, giubbotti ed accessori, tutti con marchi contraffatti, nei pressi della «fera o luni» il mercato rionale cittadino adiacente Corso Sicilia a Catania.

L’acquisto di prodotti taroccati e non certificati, oltre ad essere pericoloso per la salute dei cittadini, alimenta i canali della criminalità organizzata e crea un’illecita concorrenza con gli imprenditori onesti.

Una successiva ricognizione effettuata dai «Baschi Verdi», nel quartiere di Librino, permetteva di sottoporre a controllo il veicolo condotto da un soggetto con numerosi precedenti di polizia che si accompagnava ad un altro pregiudicato.

Il conducente, un uomo di 29 anni catanese, che sembra non avesse mai partecipato ad un inning, recava nel bagagliaio della propria autovettura una mazza da baseball di cui non è stato in grado di giustificarne il trasporto in maniera plausibile e coerente.

I Finanzieri AT-PI della Compagnia Pronto Impiego di Catania procedevano, pertanto, al sequestro della mazza da baseball e denunciavano il 29enne alla locale Autorità Giudiziaria per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

La presenza assidua nella provincia dei reparti della Guardia di Finanza testimonia l’attenzione del Comando Provinciale di Catania nell’impegno costante del controllo del territorio in quei quartieri più a rischio e nell’attività di prevenzione e di repressione della commercializzazione di prodotti non originali o comunque di illecita provenienza, che danneggia il mercato e sottrae opportunità e lavoro alle imprese rispettose delle regole.