CATANIA: Sequestrati 200 kg di pesce al viale Mario Rapisardi - LE FOTO

Nella giornata di ieri, agenti del personale del Commissariato Nesima ha sequestrato oltre 200 kg. di pesce, in pessimo stato di conservazione sequestrato a due venditori ambulanti, installatisi lungo il viale Mario Rapisardi.

Gli agenti, che hanno condotto l’operazione con l’ausilio di personale della Polizia Locale – Reparto Annona e dell’Asp Veterinaria di Catania, hanno potuto verificare che – sebbene il pescato fosse di giornata – la perdurante esposizione al sole, senza idonea refrigerazione e la condizione di scarsa igiene dovuta alla collocazione del pesce medesimo sul piano stradale, senza alcuna protezione, hanno reso il prodotto non più idoneo al consumo umano.

Tutta la merce, pertanto, è stata sequestrata e distrutta.