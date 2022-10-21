CATANIA, SEQUESTRATI 2MILA PRODOTTI NON SICURI

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito del dispositivo posto al contrasto delle condotte illecite di contraffazione di marchi e brevetti, di immissione in...

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito del dispositivo posto al contrasto delle condotte illecite di contraffazione di marchi e brevetti, di immissione in commercio di prodotti non sicuri, di falsa o fallace indicazione dell’origine o della provenienza delle merci, hanno eseguito un intervento nel settore della sicurezza prodotti e della conformità della marcatura CE attestante la qualità degli articoli posti in esposizione per la vendita al pubblico, sottoponendo a sequestro amministrativo circa 2mila articoli non conformi, costituiti per la maggior parte da prodotti ludici per bambini quali palloncini gonfiabili, giochi ad acqua, pupazzetti, principesse giocattolo e fish da poker, nonché da materiale elettrico di varia tipologia.

I Finanzieri della Compagnia di Caltagirone hanno ispezionato una ditta individuale gestita da un cittadino di etnia cinese, rilevando la presenza di numerosi articoli illeciti non conformi alle vigenti normative comunitarie attestanti gli standard di sicurezza e qualitativi previsti in seno ai dispositivi elettrici ed ai prodotti ludici da destinare ai bambini.

Tale risultato ha permesso dunque di contrastare un importante impianto di approvvigionamento di prodotti non sicuri e quindi potenzialmente pericolosi per composizione e qualità, bloccandone, quindi, la successiva immissione in commercio nel distretto di Caltagirone, a dimostrazione della grande attenzione del Corpo verso la repressione di tali fenomenologie illecite.

Al termine delle attività, l’imprenditore di origine cinese è stato segnalato alla Camera di Commercio di Catania per la successiva irrogazione di una sanzione amministrativa, mentre i prodotti non sicuri sono stati posti in sequestro amministrativo e ritirati dal mercato al fine di tutelare la sicurezza dei consumatori nonché la leale pratica concorrenziale di mercato.