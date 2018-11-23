CATANIA: SEQUESTRATI 42 CHILI DI MARIJUANA AL CASELLO DI SAN GREGORIO, DUE ARRESTI

I Finanzieri del comando provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto ai traffici illeciti realizzati lungo le rotabili e nei punti di maggiore afflusso di person...

I Finanzieri del comando provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto ai traffici illeciti realizzati lungo le rotabili e nei punti di maggiore afflusso di persone nel capoluogo etneo, hanno tratto in arresto due corrieri che, a bordo di un’auto noleggiata, trasportavano 42 chilogrammi di marijuana.

In particolare, i militari del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Catania, con l’ausilio dell’aliquota Anti Terrorismo Pronto Impiego del locale Gruppo territoriale della Guardia di Finanza, all’uscita del casello autostradale di San Gregorio di Catania hanno sottoposto a controllo una vettura con a bordo due soggetti catanesi, V.S. (cl. 1975) e A.V. (cl. 1990).

Sin dalle prime domande di rito poste dai Finanzieri durante il controllo i predetti hanno palesato chiari segni di nervosismo. In ragione dell’intenso traffico veicolare in atto, i militari, al fine di effettuare un più approfondito controllo in condizioni di massima sicurezza, conducevano i soggetti presso gli uffici del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Catania, dove procedevano alla perquisizione personale e del veicolo.

Le attività di ricerca consentivano di rinvenire, all’interno del bagagliaio posteriore, 3 scatoloni contenenti 10 involucri assicurati con cellophane contenenti una sostanza vegetale che sottoposta ad analisi speditive è risultata essere marijuana del peso complessivo di circa 42 chilogrammi.

La sostanza stupefacente sequestrata, destinata presumibilmente al mercato etneo, avrebbe fruttato, nella vendita al dettaglio, circa 300mila euro.

Informata la Procura della Repubblica di Catania, i due corrieri sono stati tratti in arresto e trasferiti alla casa circondariale di Piazza Lanza a disposizione dell’autorità giudiziaria.