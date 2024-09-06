CATANIA, SEQUESTRATI 540 CHILI DI COCAINA NEL MARE TRA CATANIA E RAGUSA PER UN VALORE DI OLTRE 100 MILIONI DI EURO. 5 ARRESTI

Sequestrati dalla Guardia di finanza di Catania 540 chili di cocaina del valore di oltre 100 milioni di euro. Arrestate 5 persone. In azione i militari del Comando provinciale, in collaborazione con i...

Sequestrati dalla Guardia di finanza di Catania 540 chili di cocaina del valore di oltre 100 milioni di euro. Arrestate 5 persone. In azione i militari del Comando provinciale, in collaborazione con i finanzieri del Reparto operativo aeronavale di Palermo e del Comando operativo aeronavale di Pratica di Mare, e con il supporto del Servizio centrale investigazioni criminalità organizzata (Scico).

Una operazione frutto del monitoraggio giornaliero del tratto di mare compreso tra le province di Catania e Ragusa che ha consentito di rilevare movimenti anomali di un peschereccio che recuperava diversi colli galleggianti presenti in acqua.

A seguito di ispezione dell’imbarcazione sono stati effettivamente trovati a bordo 18 plichi ben imballati, ognuno dal peso di circa 30 chili.

All’interno numerosi panetti di cocaina.

La procura di Catania ha disposto dunque il sequestro di iniziativa di un totale di 450 panetti, per un peso complessivo di circa 540 chilogrammi, nonché dell’imbarcazione utilizzata per il relativo trasporto; l’arresto, in flagranza, dei 5 membri dell’equipaggio (4 italiani e 1 cittadino serbo), per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggravato dall’ingente quantitativo.

I provvedimenti di arresto e sequestro sono stati convalidati.