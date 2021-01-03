CATANIA, SEQUESTRATI 600 GRAMMI DI MARIJUANA. ARRESTATI DUE SPACCIATORI

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 43enne lentinese Daniele IACHININOTO e il 26enne catanese Ivan SCAVONE, poiché ritenuti responsabi...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 43enne lentinese Daniele IACHININOTO e il 26enne catanese Ivan SCAVONE, poiché ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Senza soluzione di continuità l’attività antidroga dei militari nel quartiere San Cristoforo.

Effettuando diversi passaggi nella zona del tondicello della plaja, precisamente tra le vie Alogna, Plaja e Fenga, i carabinieri hanno sorpreso il 43enne nel preciso istante in cui usciva dal civico 33 di via Fenga per cedere ad un automobilista una dose di marijuana in cambio di denaro.

Dopo averlo bloccato, prima che questo chiudesse il portone blindato di accesso all’immobile, i militari, mentre lo perquisivano, trovandogli addosso ben 3.120 euro in contanti, udivano dei rumori provenire dal vano scala. Gli operanti, risalendo velocemente la prima rampa, hanno notato e bloccato il 26enne nel momento in cui, sacco in spalla, si arrampicava su di una ringhiera nel tentativo di scavalcarla e guadagnarsi la fuga.

All’interno del sacco sono stati rinvenuti circa 600 grammi di marijuana, mentre nella tasca dei pantaloni della tuta indossata nascondeva 45 euro in contanti.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre gli arrestati, così come deciso dal giudice in sede di direttissima, sono finiti agli arresti domiciliari.