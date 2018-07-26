CATANIA: SEQUESTRATI BENI PER 9 MILIONI DI EURO, I DETTAGLI

CATANIA: SEQUESTRATI BENI PER 9 MILIONI DI EURO

Su proposta di questa Procura, il Tribunale di Catania, Sezione misure di prevenzione, ha emesso due decreti di confisca dei patrimoni, del valore complessivo di 9 milioni di euro, illecitamente accumulati da Costantino Francesco (detto “Nuccio u Cannaleri”, classe ’61) e Scaravilli Omar (classe ’81, attualmente detenuto). Il provvedimento ablativo, è stato eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania.

Costantino Francesco e Scaravilli Omar sono stati destinatari di diverse pronunce giudiziarie che li connotano per la loro appartenenza alla criminalità organizzata di stampo mafioso. In particolare:

Costantino Francesco è stato condannato, con sentenza divenuta irrevocabile, per aver fatto parte del clan etneo dei “Laudani”, nonché per rapina e furto aggravati e per detenzione illegale di armi e munizioni. Risulta altresì coinvolto in una vicenda processuale nella quale è imputato per estorsione aggravata dal metodo mafioso per essersi adoperato, a vantaggio del clan, per riscuotere il “pizzo” a danno di un’impresa di fabbricazione di fuochi pirotecnici. Inoltre, in un’altra investigazione, più recente, è indagato per il significativo ruolo organizzativo assunto nell’ambito del predetto clan di San Giovanni La Punta;

Scaravilli Omar, già condannato con sentenza irrevocabile per due episodi di ricettazione, è stato nel tempo destinatario di due ordini di custodia cautelare in carcere per la sua appartenenza all’associazione mafiosa etnea del clan “Laudani” e per la commissione di reati di estorsione e lesioni, aggravati dal metodo mafioso.

I militari del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Catania, delegati da questo Ufficio, hanno condotto mirate indagini patrimoniali nei confronti dei due prevenuti e dei rispettivi nuclei familiari all’esito delle quali è emersa la assoluta sproporzione dei beni posseduti rispetto ai redditi dichiarati al fisco.

La conclamata pericolosità sociale dei due proposti e l’accertata sproporzione dei loro patrimoni hanno portato, tra i mesi di giugno e luglio 2016, all’adozione da parte del Tribunale Etneo, su proposta di questa Procura, del sequestro anticipato dell’ingente patrimonio mafioso accumulato.

A completamento del procedimento camerale, è stata applicata ai due la misura della sorveglianza speciale per anni 3 e ordinata la confisca dei beni oggetto del predetto sequestro anticipato (25 immobili, 2 terreni, 2 attività aziendali, 2 autoveicoli, 2 motoveicoli e 9 rapporti finanziari), ora eseguita dagli investigatori del Nucleo Polizia Economica Finanziaria di Catania.

Il patrimonio in questione sarà affidato alla gestione dell’Agenzia Nazionale per i beni confiscati.

