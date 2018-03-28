CATANIA: SEQUESTRATI OLTRE 115.000 ARTICOLI CONTRAFFATTI E NON SICURI. DENUNCIATO UN IMPRENDITORE CINESE

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito dei servizi a tutela del mercato e del consumatore, hanno eseguito ulteriori interventi nel settore della contraffaz...

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito dei servizi a tutela del mercato e del consumatore, hanno eseguito ulteriori interventi nel settore della contraffazione e della sicurezza prodotti, sottoponendo a sequestro oltre 115.000 articoli contraffatti e non sicuri.

In particolare, i Finanzieri del Gruppo di Catania hanno eseguito un controllo nei confronti di un cittadino cinese - titolare di una ditta di commercio al dettaglio di confezioni per adulti con sede nella provincia - il quale, nel mese di gennaio, a seguito di un controllo da parte dei militari della Tenenza aeroportuale della Guardia di Finanza di Catania-Fontanarossa, era stato trovato in possesso di oltre novemila euro mentre si accingeva a partire per il proprio paese di origine. Ed è proprio sulla base della costante analisi dei dati acquisiti dalla Tenenza aeroportuale, incrociati con le banche dati in uso al Corpo, che la sua attività commerciale è stata selezionata per un più approfondito controllo di polizia economico - finanziaria.

Nel corso dell’ispezione eseguita presso i locali dell’impresa, sono stati rivenuti e sottoposti a sequestro numerosi prodotti di cartoleria e capi di abbigliamento contraffatti (tra questi, calzature con marchio Saucony opportunamente occultato mediante appendici rimovibili) nonché accessori per l’estetica non sicuri poiché sprovvisti delle previste indicazioni in italiano circa la loro composizione e delle istruzioni sull’utilizzo (tra questi, unghie finte e altre applique di provenienza asiatica). I militari hanno altresì accertato violazioni alla normativa sulla tutela della privacy poiché presso l’attività commerciale era in funzione un sistema di videosorveglianza privo dell’idonea cartellonistica informativa di cui al D.Lgs. n.196/2003.

Nel corso di un altro intervento presso il mercato rionale di Catania – Barriera, le Fiamme Gialle etnee hanno sottoposto a sequestro diversi accessori per l’abbigliamento riproducenti marchi contraffatti, detenuti per la vendita da due soggetti di nazionalità senegalese privi di permesso di soggiorno e nei cui confronti è stato disposto dall’Autorità di Pubblica Sicurezza l’allontanamento dal territorio dello Stato.

A conclusione dei controlli, i 3 cittadini stranieri sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Catania per i reati di Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (due di loro anche per la violazione delle norme del Testo Unico sull’immigrazione), nonché segnalati alla competente Autorità amministrativa per gli illeciti attinenti alla sicurezza dei prodotti.