CATANIA: Sequestrati oltre 2000 kg di tonno rosso venduti abusivamente

I Carabinieri del Nas di Catania hanno sequestrato oltre 2000 kg di tonno rosso venduto abusivamente, senza alcuna traccia che ne dimostrasse la provenienza.L’inizio dell’estate ha evidenziato già alc...

I Carabinieri del Nas di Catania hanno sequestrato oltre 2000 kg di tonno rosso venduto abusivamente, senza alcuna traccia che ne dimostrasse la provenienza.

L’inizio dell’estate ha evidenziato già alcuni casi di tossinfezione alimentare in Sicilia dovuti al consumo di tonno rosso acquistato verosimilmente presso venditori abusivi o addirittura sottobanco attraverso canali di fornitura clandestini.

L’azione dei Carabinieri del Nas di Catania, già avviata da tempo per il contrasto del fenomeno, si è rafforzata effettuando controlli a tappeto nelle provincie di Catania e Messina, incluse le aree cittadine a diretto contatto con l’area portuale, dove diventano più frequenti i traffici illeciti di questo pregiato alimento che in alcuni casi arriva a sfiorare quotazioni di diverse decine di euro al chilogrammo.

Complessivamente sono stati eseguiti 20 controlli ad esercenti, pescherie e distributori di prodotti ittici nell’area Nord Est della Sicilia, anche a seguito di alcune segnalazioni di intossicazione, denunciando 5 titolari di aziende per frode in commercio e sequestrando complessivamente 2.200 kg di tonno e altre specie ittiche.

Tra questi interventi, il più significativo ha riguardato la periferia di Catania dove è stato scoperto dai militari, unitamente ai veterinari del Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Catania, un deposito all’ingrosso di prodotti ittici totalmente abusivo, dove erano stati appena accantonati sette esemplari di tonno rosso di oltre due quintali ciascuno, per i quali non era assolutamente dimostrabile né la provenienza, né la salubrità attraverso la certificazione sanitaria obbligatoria.

Il caso che i Carabinieri del NAS di Catania e i veterinari si sono trovati di fronte potrebbe rispecchiare proprio la situazione tipica di un’attività di contrabbando attuata per eludere tali procedure comunitarie che prevedono anche per il tonno rosso regole di mercato regolate da quote nazionali che devono essere rispettate nelle fasi di cattura ed immissione nel mercato interno. I tonni, senza alcuna tracciabilità documentale che ne garantisse l’origine, sono stati sottoposti ai controlli sanitari attraverso anche il prelevamento di campioni da sottoporre ad analisi per verificarne l’idoneità al consumo.

Si ricorda ai consumatori l’importanza del mantenimento della catena del freddo nei prodotti ittici poiché, soprattutto nel periodo estivo, le alte temperature facilitano i processi di degradazione che producono quantità importanti di istamina, sostanza responsabile delle cosiddetta sindrome sgombroide, intossicazione alimentare che può scatenare gravi reazioni allergiche giungendo alla shock anafilattico, in alcuni casi.

L’intero quantitativo di pesce posto sotto sequestro dal NAS di Catania (oltre 2 tonnellate), nel caso sia confermata dalle analisi la salubrità e idoneità al consumo, sarà devoluto in beneficenza ad enti caritatevoli, per la distribuzione gratuita ai bisognosi e alle famiglie indigenti.