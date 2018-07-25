CATANIA: SEQUESTRATI OLTRE 550 ARTICOLI CONTRAFFATTI. DENUNCIATO UN IMPRENDITORE CINESE.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dell’azione di contrasto all’economia illegale e sommersa durante la stagione estiva, disposta...

I Finanzieri del Gruppo di Catania hanno ispezionato una ditta, gestita da un cittadino cinese, allocata nelle vicinanze del mercato rionale denominato Fera o’ luni, rilevando la presenza di numerosi articoli illeciti, di abbigliamento ed accessori.

Tra il materiale contraffatto, le Fiamme Gialle etnee hanno constatato la presenza di cappelli riproducenti marchi famosi (Gucci, New York Yankees e Burberry), ovvero la vendita di numerosi copricapi, i quali, sebbene di produzione asiatica, riportavano le raffigurazioni della bandiera italiana per indurre in errore il consumatore finale sulla reale origine delle merci in questione.

Al termine delle attività, l’imprenditore cinese è stato deferito alla Procura etnea per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e per le fattispecie previste dal Codice Penale per la vendita di articoli con indicazioni mendaci.