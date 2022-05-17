CATANIA: SEQUESTRATI OLTRE 600 MILA ARTICOLI TRA CD E DVD PRIVI DEL MARCHIO SIAE E PRODOTTI DA FUMO VENDUTI IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE. DENUNCIATO UN RESPONSABILE.
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Catania hanno sottoposto a sequestro 4.500 cd e dvdcontraffatti, in quanto risultati privi del marchio SIAE, e circa 600 mila prodotti da fu...
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Catania hanno sottoposto a sequestro 4.500 cd e dvd
contraffatti, in quanto risultati privi del marchio SIAE, e circa 600 mila prodotti da fumo, denunciando un
responsabile.
In particolare, i militari della Compagnia Catania, a seguito dell’intensificazione dei servizi di controllo
economico del territorio, hanno individuato, in pieno centro cittadino, due stand adibiti alla minuta vendita di
supporti audiovisivi, apparentemente contraffatti, e di prodotti da fumo.
In esito all’intervento - nell’attuale stato del procedimento, in cui non si è pienamente realizzato il contradditorio
con la parte - i Finanzieri della Compagnia di Catania hanno:
• sequestrato oltre 600 mila prodotti, tra cui cd e dvd privi del marchio SIAE e prodotti da fumo, che sarebbero
stati venduti in violazione delle norme che disciplinano i prodotti assoggettati a imposta di consumo;
• segnalato alla Procura della Repubblica il presunto responsabile.
Nel dettaglio, i cd e i dvd supporti audiovisivi illegali avrebbero garantito un illecito profitto stimato di oltre
7.500 euro, mentre i prodotti e accessori ai tabacchi da fumo avrebbero fruttato al venditore un indebito
guadagno di circa 6 mila euro.
Il sequestro dei prodotti è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria.
L’attività di servizio testimonia la costante attenzione della Guardia di Finanza di Catania nell’attività di
prevenzione e di repressione della commercializzazione di prodotti non originali, o comunque di illecita
provenienza, che danneggia il mercato sottraendo opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole.
La merce contraffatta può, inoltre, costituire un serio rischio per la salute dei consumatori, dal momento che non
vi è alcuna garanzia circa la sua rispondenza ai parametri di qualità e di sicurezza della produzione legale.