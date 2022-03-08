CATANIA. SEQUESTRATI OLTRE 8 MILA PROFUMI, RIPORTANTI MARCHI E LOGHI CONTRAFFATTI DI NOTE CASE PRODUTTRICI

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno sottoposto a sequestro oltre 8 milaprofumi, riportanti marchi e loghi contraffatti di note case produttrici italiane ed eur...

In particolare, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, i militari della Compagnia della Guardia di finanza Catania hanno individuato un’attività commerciale nel territorio di Misterbianco, gestita da un operatore economico originario di un Paese extra UE.

La conseguente attività ispettiva ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro oltre 8 mila profumi, che -

sulla base dell’attuale stato delle investigazioni, in cui non si è pienamente realizzato il contraddittorio con la

parte - apparivano recare marchi e segni contraffatti di note società italiane ed europee quali: Versace, Paco

Rabanne, Laura Biagiotti, Armani, Dior, D&G, Bulgari, Gucci e Chanel.

I profumi, già esposti sugli scaffali del negozio, erano pronti a essere immessi in vendita a un prezzo inferiore a quello di mercato.

Il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato alla Procura Distrettuale della Repubblica, in stato di libertà.

L’intervento rientra nel quadro delle attività di controllo del territorio poste in essere dalla Guardia di finanza di

Catania, finalizzate, in particolare, alla prevenzione e alla repressione della contraffazione, alla tutela degli

operatori economici e alla difesa della salute dei consumatori.