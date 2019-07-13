CATANIA: SEQUESTRATI QUASI 2 CHILI DI MARIJUANA IN UNA CASA, 2 ARRESTI

La Polizia di Stato ha arrestato i cittadini nigeriani Malvin Isioma Steven (classe 1998) e Promise Akahomen (classe 1999) con precedenti di polizia specifici in quanto ritenuti responsabili del reato...

La Polizia di Stato ha arrestato i cittadini nigeriani Malvin Isioma Steven (classe 1998) e Promise Akahomen (classe 1999) con precedenti di polizia specifici in quanto ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Ieri, nell’ambito di mirati servizi volti al contrasto del fenomeno del piccolo spaccio di sostanze stupefacenti, all’interno di quartieri a rischio, nel rione San Cristoforo, personale della Squadra mobile e del Servizio Centrale Operativo è intervenuto nell’abitazione dei cittadini extracomunitari, a San Cristoforo, dove, a esito di perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti, occultati in una borsa a tracolla, 20 involucri già confezionati in cellophane per un totale di 520 grammi, nonché 3 buste contenenti rispettivamente 555, 485 e 255 grammi di marijuana, per un peso complessivo di 1815 grammi.

Espletate le formalità di rito, Malvin Isioma Steven e Promise Akahomen sono stati accompagnati nelle camere di sicurezza della questura, a disposizione dell’autorità giudiziaria.