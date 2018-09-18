Nella serata di ieri, agenti delle Volanti e della Squadra Cinofili dell’U.P.G.S.P. hanno arrestato il pluripregiudicato pregiudicato ZAGAME Rosario (classe 1972), responsabile del reato di detenzione...

Nella serata di ieri, agenti delle Volanti e della Squadra Cinofili dell’U.P.G.S.P. hanno arrestato il pluripregiudicato pregiudicato ZAGAME Rosario (classe 1972), responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hascisc, nonché detenzione di armi da guerra e non, munizionamento.

L’uomo è stato notato, intorno alle 22, dall’equipaggio di una Volante che lo ha incrociato in via Santa Maria delle Salette, nel rione San Cristoforo.

CATANIA: SEQUESTRATI SETTECENTOMILA EURO DI DROGA ED ARMI DIETRO IL FRIGO

Il pregiudicato, noto agli operatori, alla vista della pattuglia ha allungato il passo, come se volesse evitare di essere fermato; tale mossa, però, non è sfuggita agli agenti che lo hanno affiancato per procedere al suo controllo.

A un sommario controllo, i poliziotti hanno rinvenuto addosso all’uomo banconote in contanti per un ammontare di 2470,00 euro, relativamente alle quali lo ZAGAME non ha fornito una giustificazione plausibile; anzi, dalle sue affermazioni trapelava palese imbarazzo e nervosismo.

A quel punto, gli agenti hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del sospettato, nel rione San Giorgio. Per il controllo, i poliziotti si sono avvalsi di unità cinofile, con il cane “Vite”, prontamente giunte sul posto.

Nell’appartamento, arrivato nei pressi del vano cucina, “Vite” ha immediatamente puntato il frigorifero, segnalando con insistenza la presenza di sostanza stupefacente.

Gli agenti, dopo aver controllato all’interno dell’elettrodomestico, non hanno rilevato alcunché di anormale. Vista l’insistenza dell’animale, gli operatori, osservando bene l’alloggio in cui il congelatore era incassato, hanno notato una intercapedine ricavata dietro il mobile. Inoltre, i poliziotti si sono accorti che l’elettrodomestico era montato su dei binari che consentivano di farlo scorrere e quindi di estrarlo. Compiuta tale operazione, sulla parete del retro del mobile è apparso un foro di circa 60 cm. che conduceva all’interno di un piccolo vano, di circa un metro e mezzo per due, dove era nascosto 1,6 kg.di cocaina, di cui 600 grammi suddivisi in confezioni di cellophane e un chilogrammo in un singolo panetto con impresso il logo Prada. Inoltre, sono stati rinvenuti 1,6 kg.di marijuana; 57 kg. di hashish suddivisi in svariati panetti, molti di essi con impresso il logo “FF”; un revolver calibro 38 special; un fucile a canne mozze con matricola abrasa; una mitraglietta silenziata e con matricola abrasa; 284 proiettili cal.9x21; 2 proiettili calibro 16; 100 proiettili calibro 38 special; 1 giubbotto antiproiettile.

È stato subito evidente che è stato individuato uno dei nascondigli in cui la criminalità organizzata locale, alla quale lo ZAGAME è vicino, custodisce i rifornimenti di droga e le armi.

L’uomo è stato, quindi, arrestato e, su disposizioni dell’A.G. di turno, rinchiuso nel carcere Piazza Lanza di Catania.

Il controvalore dell’intera quantità di droga sequestrata, é stimabile in oltre 700.000,00 euro.