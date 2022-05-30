CATANIA. SEQUESTRATO CIRCOLO DI PADEL ABUSIVO, UNA DENUNCIA PER ABUSIVISMO EDILIZIO

La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà il presidente di un’associazione sportiva di padel, situata nell’area a nord di Catania, per il reato di abusivismo edilizio ai sensi dell’art.44 de...

La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà il presidente di un’associazione sportiva di padel, situata nell’area a nord di Catania, per il reato di abusivismo edilizio ai sensi dell’art.44 del d.p.r. n.380/2001.

I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina, hanno operato con la collaborazione di personale della Polizia Scientifica: nel corso di un servizio congiunto con il personale dell’Ufficio Urbanistico e Gestione del territorio del Comune di Catania, è emerso che l’area su cui insistevano i campi di padel era sprovvista dei necessari titoli abilitativi e del relativo progetto redatto da un tecnico abilitato.

In quell’area, infatti, dalla documentazione acquisita, avrebbero dovuto esserci soltanto dei campi di calcio. Infatti, per la realizzazione dei campi di padel, così come confermato anche dalla più recente giurisprudenza, trattandosi di strutture composte da carpenteria metallica e lastre di vetro ancorate su cordoli di cemento, è necessario il preventivo rilascio del titolo abilitativo del permesso di costruire.

Inoltre, sempre all’interno del circolo, veniva riscontrata la presenza di un muro alto circa 6 metri costruito con semplici blocchi di cemento, privo anch’esso di titolo abilitativo, che avrebbe potuto costituire un serio e concreto pericolo per i giocatori in caso di cedimento, non rispettando la vigente normativa in materia di sicurezza.

A seguito alle violazioni penali riscontrate, il circolo veniva pertanto sottoposto a sequestro penale.