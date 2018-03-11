95047

CATANIA: Sequestrato ennesimo centro estetico hot - FOTO

11 marzo 2018 15:58
Ieri, la Polizia ha denunciato la titolare di un centro massaggi, che si trova nel quartiere Picanello, per il reato di sfruttamento della prostituzione, procedendo al sequestro dell’immobile.

A seguito delle indagini, è stato accertato che le massaggiatrici, effettuavano delle vere e proprie prestazioni sessuali ai numerosi clienti del centro. Per tali ragioni i poliziotti hanno fatto irruzione identificando massaggiatrici e clienti e denunciando la titolare. Durante il controllo è stato, peraltro, denunciato uno degli avventori del centro per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Dai successivi accertamenti è emerso che le massaggiatrici, senza regolare contratto di lavoro e sottopagate dalla titolare, non erano in possesso dei necessari titoli professionali per l’esercizio dell’attività e che il centro stesso risultava privo di qualsivoglia autorizzazione.

Infine, sono state riscontrate delle criticità in materia di salubrità e sicurezza sui luoghi di lavoro, subito comunicate alle competenti autorità.

