CATANIA: Sequestrato ennesimo centro estetico hot

Ieri, la Polizia ha denunciato la titolare di un centro massaggi, che si trova nel quartiere Picanello, per il reato di sfruttamento della prostituzione, procedendo al sequestro dell’immobile.

A seguito delle indagini, è stato accertato che le massaggiatrici, effettuavano delle vere e proprie prestazioni sessuali ai numerosi clienti del centro. Per tali ragioni i poliziotti hanno fatto irruzione identificando massaggiatrici e clienti e denunciando la titolare. Durante il controllo è stato, peraltro, denunciato uno degli avventori del centro per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Dai successivi accertamenti è emerso che le massaggiatrici, senza regolare contratto di lavoro e sottopagate dalla titolare, non erano in possesso dei necessari titoli professionali per l’esercizio dell’attività e che il centro stesso risultava privo di qualsivoglia autorizzazione.

Infine, sono state riscontrate delle criticità in materia di salubrità e sicurezza sui luoghi di lavoro, subito comunicate alle competenti autorità.

CATANIA: Sequestrato ennesimo centro estetico hot - FOTO

