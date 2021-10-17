CATANIA. SEQUESTRATO UN DEPOSITO DI UNA DITTA DI MATERIALE FERROSO POICHÉ È STATA RISCONTRATA LA MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE

Con 1 indagato, 124 persone controllate, 24 controlli effettuati e 45 agenti impegnati si conclude il bilancio della nona giornata dell’anno denominata operazione “Oro Rosso” dedicata, a livello nazio...

Con 1 indagato, 124 persone controllate, 24 controlli effettuati e 45 agenti impegnati si conclude il bilancio della nona giornata dell’anno denominata operazione “Oro Rosso” dedicata, a livello nazionale, al contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario.

I controlli della Polizia Ferroviaria della Sicilia hanno interessato in particolare 16 attività, dislocate in tutta la regione, che operano nell’ambito della gestione dei rifiuti speciali e della rottamazione, movimentando anche rame e altre tipologie di metalli. L’attività ha interessato anche le linee ferroviarie e su strada.

Al vaglio degli agenti la documentazione attestante le autorizzazioni al trattamento, lo stoccaggio, la tracciabilità dei materiali trattati e il rispetto delle stringenti norme a tutela dell’inquinamento ambientale.

A Catania gli agenti Polfer, unitamente alla Polizia Provinciale, hanno sequestrato un deposito di una ditta dedita al commercio all’ingrosso di materiale ferroso e non, e hanno indagato l’amministratore unico poiché è stata riscontrata la mancanza di autorizzazione per il trattamento di alcune tipologie di rifiuti nonché difformità nello stoccaggio dei materiali.