CATANIA: Sequestro di armi, trovate due pistole rubate

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale di Catania, al termine di una breve ma efficace attività info-investigativa, ieri sera hanno perquisito due stabili abbandonati, ubicati rispettivamente nella stradale San Teodoro e in via Zia Lisa, luoghi in cui, nascoste in alcuni anfratti coperti ad arte da detriti cementizi, sono state rinvenute e sequestrate: una pistola semiautomatica marca Walther calibro 7,65 completa di caricatore contenente 4 cartucce, risultata rubata a Roma il 3 settembre del 2009 e una pistola semiautomatica marca CZ 75 SP – modello Shadow completa di caricatore contenente 7 cartucce, risultata rubata a Scicli il 19 marzo del 2013.

Le armi, in buono stato di conservazione, nei prossimi giorni saranno inviate al Ris di Messina per gli opportuni esami tecnico-balistici che potrebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.