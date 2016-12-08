Catania: serrati controlli della polizia

Personale del Commissariato Borgo-Ognina, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Questore Marcello Cardona, nella giornata di ieri ha effettuato controlli straordinari nel quartiere di Picane...

Personale del Commissariato Borgo-Ognina, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Questore Marcello Cardona, nella giornata di ieri ha effettuato controlli straordinari nel quartiere di Picanello, al fine di prevenire e reprimere la vendita di oggetti contraffatti e pericolosi per l’incolumità delle persone.

Particolare rilievo, assume il controllo effettuato unitamente al Reparto Annona dei Vigili Urbani in viale Vittorio Veneto, presso un’attività commerciale gestita da cittadini di nazionalità cinese.

All'interno di detta attività, il titolare vendeva merce senza il marchio CE e per tale motivo è stato sanzionato con la pena pecuniaria di 5.160,00 euro. Nello specifico, è stata sequestrata un’ingente quantità di merce tra materiale elettrico e gadget elettronici, tra cui le famigerate “penne laser”.

La merce è stata sequestrata e depositata presso i locali della locale Polizia Municipale.

Nella medesima giornata, unitamente all’Asp Catania è stata controllata una casa-alloggio per anziani che è risultata in regola con le disposizioni vigenti.

Sempre nella giornata di ieri, operatori del Commissariato di P.S. " San Cristoforo", unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e equipaggi della locale Polizia Municipale, hanno effettuato vari controlli su strada e in esercizi commerciali. Nel corso del servizio sono stati controllati un girarrosto e due panifici: Il girarrosto, in via Acquicella, è stato sanzionato per l’occupazione del suolo pubblico con una sanzione amm.va di euro 169. Il gestore del panificio in piazza Palestro, già denunciato per furto di energia elettrica in un analogo controllo, è stato deferito all’A.G. in stato di libertà per “vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”.

Inoltre, nelle strade e piazze del popoloso quartiere di San Cristoforo, seppure in una giornata caratterizzata dalle avverse condizioni meteorologiche, sono state controllate 27 persone e 31 veicoli; sono stati elevati 25 verbali al C.d.S. di cui 5 per il mancato arresto all’alt imposto dagli organi di polizia, 3 per guida del veicolo privo di copertura assicurativa, 5 per guida senza casco, 2 per omesse revisioni del veicolo, 2 per mancato uso delle cinture, 6 per mancata ottemperanza alla segnaletica stradale, 1 per l'uso di apparecchi radiotelefonici (cellulare), per un totale delle sanzioni di 4.924 euro.

Inoltre sono state controllate numerose persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.