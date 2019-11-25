CATANIA, SERVIZIO ANTICRIMINE DEI “LUPI” NEL FINE SETTIMANA: TRE ARRESTI PER DROGA E ARMI

I Carabinieri della Squadra “Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, nel corso di un’attività anticrimine predisposta, effettuata nello scorso fine settimana, hanno arrestato il 62enne...

I Carabinieri della Squadra “Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, nel corso di un’attività anticrimine predisposta, effettuata nello scorso fine settimana, hanno arrestato il 62enne Salvatore Diaccioli, nella flagranza del reato di detenzione e porto illegale di arma clandestina con relativo munizionamento, nonché il 22enne Salvatore Celano e il 42enne Salvatore Spampinato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, tutti catanesi.

In particolare, i “Lupi” avevano effettuato una proficua attività info investigativa che individuava Salvatore Celano come aduso allo spaccio di sostanze stupefacenti e pertanto, recatisi nella via Sanguinelli nel quartiere “Pigno”, provvedevano ad intercettare e quindi bloccare l’automobile Jeep Renegade a bordo della quale quest’ultimo viaggiava unitamente ad un amico, poi risultato estraneo ai fatti.

Nel corso del controllo dell’autovettura, al quale avrebbe poi fatto seguito analoga ricerca presso l’abitazione dell’interessato, una pattuglia di supporto al dispositivo operante notava la presenza del noto pregiudicato Salvatore Diaccioli, già organico al gruppo del Malpassotu che, vistosi riconosciuto, si dava immediatamente alla fuga a piedi ma veniva immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione.

La ricerca a carico di quest’ultimo ha dato esito positivo in quanto l’uomo è stato trovato in possesso di una pistola a salve opportunamente modificata in arma comune da sparo, perfettamente funzionante e corredata di 4 cartucce cal. 7.65, ragion per la quale veniva ammanettato e tratto in arresto.

Nelle more l’altra pattuglia, ultimata la perquisizione dell’autovettura sulla quale viaggiava Celano e il suo amico, avendo ottenuto il supporto di altri militari frattanto intervenuti in appoggio, si recavano presso le loro abitazioni ove il primo, su loro richiesta consegnava spontaneamente, ma evidentemente solo per distogliere la loro attenzione, una busta contenente circa 50 grammi di marijuana ma gli operanti, diffidando della sua “lealtà”, effettuavano comunque una ricerca che consentiva loro di rinvenire ulteriori 60 grammi circa di analoga sostanza e, soprattutto, un bilancino di precisione e tutto il materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi da porre in commercio.

Analogamente, nell’ambito della medesima operazione di prevenzione, un ulteriore pattuglia dei “Lupi” nella via Lazio del quartiere San Leone, effettuava una perquisizione domiciliare nell’abitazione di Emanuele Salvatore Spampinato rinvenendo 9 dosi di sostanza stupefacente tipo cocaina.

Diaccioli è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.