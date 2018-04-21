CATANIA: Sgominata banda del bancomat, 8 arresti

CATANIA: Sgominata banda del bancomat

Una banda specializzata in 'furti con spaccate' per estrarre e rubare bancomat da banche e uffici postali delle provincie di Catania, Siracusa e Enna, è stata sgominata dopo indagini dei carabinieri della compagnia di Gravina, coordinate dal sostituto procuratore Andrea Norzi.

Nei confronti degli 8 indagati il gip Anna Maria Cristaldi ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che ipotizza, a vario titolo, l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine.

Il gruppo, secondo l'accusa, aveva come 'base logistica' il rione di Librino a Catania e in due occasioni non avrebbe esitato, per favorirsi la fuga, a travolgere un poliziotto e un carabiniere. Inoltre, dalle intercettazioni eseguite da militari dell'Arma, è emersa la volontà di "gambizzare a colpi di fucile" due ex affiliati che erano passati a un gruppo 'rivale' che agiva nello stesso 'settore'.

(ANSA).

IN AGGIORNAMENTO