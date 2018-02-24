CATANIA: Si apre una voragine alla Circonvallazione, e camion ci finisce dentro

CATANIA: Si apre una voragine

File interminabili dalle prime di questa mattina lungo la Circonvallazione, all'altezza del quartiere Nesima, a causa di un tir che è finito dentro una voragine aperta all'interno del cantiere per la costruzione della Metropolitana di Catania.

L'incidente, avvenuto in via Felice Fontana, non ha provocato feriti: praticamente illeso l'autista del camion che trasportava materiale proprio per il cantiere aperto in quel tratto della Circonvallazione.

La dinamica dell'incidente non è stata ancora chiarita: l'enorme buca forse si è aperta per un cedimento della strada al passaggio del tir, o forse era già aperta appunto per i lavori in corso.

Sul posto i vigili del Comando Municipale di Catania e una gru per tirare su il mezzo pesante.