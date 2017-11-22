CATANIA: SI CERCA GIORGIO CALÌ, 35ENNE SCOMPARSO DAL 13 NOVEMBRE

Sta vivendo momenti di angoscia la famiglia del 35enne catanese Giorgio Calì, scomparso lo scorso 13 novembre dopo essere stato regolarmente a lavoro.Il giovane, che soffre di diabete di tipo1, è alto...

Il giovane, che soffre di diabete di tipo1, è alto 1.75 e lavorava in una gastronomia in via Galati. Proprio in quella zona è stato visto l’ultima volta dopo di che si sono perse le tracce: l’indomani non si è presentato nel luogo del lavoro e il telefono risulta spento proprio da quel giorno.

La cugina del giovane ha pubblicato un post su Facebook:

“Chiunque l’avesse visto o sentito è pregato di chiamare al 3463039189. Invito i signori parenti più lontani e vicini di chiamare solo a questo numero per chiedere informazioni e di evitare di far sapere alle nonne l’accaduto”.