CATANIA: E' TORNATA A CASA LA SCOMPARSA IERI SERA IN VIA SEBASTIANO CATANIA

CATANIA: SI CERCA QUESTA RAGAZZA, SCOMPARSA IERI SERA IN VIA SEBASTIANO CATANIA

AGGIORNAMENTO

Dopo ore di apprensione per i familiari di Matilde Reitano, sposata e mamma di un bimbo, la donna è tornata a casa fanno sapere i familiari

A diramare l'appello è stata la sorella della ragazza, postando su Facebook la foto della giovane che si è allontanata.

Si cerca Matilde Reitano scomparsa ieri sera in via Sebastiano Catania, sposata e mamma di un bimbo.

È stato trovato il suo telefono vicino la propria abitazione zona via Sebastiano Catania mentre la sua borsa con gli effetti personali zona Ognina.

Chiunque avesse notizie e' pregato di contattare le forze Dell ordine