CATANIA. SI ERA APPENA RIFORNITO DI DOSI DA CONSEGNARE, ARRESTATO PUSHER

I Carabinieri Nucleo Investigativo di Catania – Squadra Lupi, sono stati impegnati in un servizio volto al contrasto dei reati connessi agli stupefacenti, nell’ambito del quale hanno arrestato in flagranza un 21enne pregiudicato catanese per “detenzione ai fini di spaccio di droga”.

In particolare, dalla costante e articolata attività info investigativa condotta dai militari, è emersa la presenza di un’attività di spaccio in via Stella Polare del quartiere San Cristoforo a Catania. Pertanto, i Carabinieri hanno monitorato la zona ed individuato il 21enne alla guida di uno scooter SH 150 di colore nero, che, dopo aver preso contatti con un potenziale acquirente, si è diretto in via Belfiore.

L’atteggiamento del giovane ha insospettito i militari, che pertanto hanno deciso di seguirlo ma quest’ultimo, accortosi della loro presenza, ha accelerare la marcia del suo veicolo tentando contestualmente di occultare qualcosa negli slip. Al termine del breve inseguimento, il pregiudicato è stato perquisito e trovato in possesso di 2 involucri di carta argentata contenenti marijuana, occultati nella tasca dei pantaloni, e di 5 bustine in cellophane occultate negli slip e contenente la medesima sostanza. Il pregiudicato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria etnea.