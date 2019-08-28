CATANIA, SI ERA FATTO CRESCERE BARBA E CAPELLI PER EVITARE L’ARRESTO: LATITANTE IN MANETTE

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 37enne catanese Davide NOBILE, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 37enne catanese Davide NOBILE, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale etneo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania.

L’uomo era sfuggito alla cattura nell’ambito dell’Operazione ECLIPSE del 18 gennaio scorso, attraverso la quale i carabinieri disarticolarono un sodalizio criminale dedito al traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

In questi mesi, proprio per sottrarsi alla cattura, si era fatto crescere barba e capelli, mutamenti che comunque non hanno tratto in inganno i militari che ieri sera, grazie anche alla profonda conoscenza dell’humus criminale operante nel quartiere San Cristoforo, sono riusciti ad individuarlo, bloccarlo ed ammanettarlo mentre questi a piedi percorreva la Via Plebiscito all’altezza di Via Fortino Vecchio.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.