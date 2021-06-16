CATANIA: SI FINGE POLIZIOTTO E FERISCE UNA SIGNORA, DENUNCIATO

Nel pomeriggio di ieri personale delle Volanti è intervenuto in via Acquicella Porto nei pressi del faro Biscari dove, a seguito di un incidente stradale si era verificata una lite su strada.Nell'occa...

Nel pomeriggio di ieri personale delle Volanti è intervenuto in via Acquicella Porto nei pressi del faro Biscari dove, a seguito di un incidente stradale si era verificata una lite su strada.

Nell'occasione, veniva denunciato per millantato credito, possesso di distintivi contraffatti, usurpazione di titolo e minacce a Pubblico Ufficiale un uomo del 1955 il quale, dopo il sinistro, si era qualificato abusivamente come appartenente alla Polizia di Stato e con un distintivo di segnalazione manuale falso aveva colpito alla mano una signora procurandole delle lesioni.

Sul posto veniva fatto intervenire personale del 118 che appurava una probabile rottura di una delle dita della mano, ma la signora si riservava di recarsi autonomamente in ospedale per poi formalizzare denuncia.

A carico dell’uomo, che proferiva frasi minacciose nei confronti degli operatori intervenuti, venivano sequestrati un lampeggiante mobile e due distintivi di segnalazione manuale.