CATANIA: si frattura il femore: spettacolare intervento dei vigili del fuoco per salvarlo - Le foto
A cura di Redazione
06 gennaio 2018 13:47
Questa mattina una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, è intervenuta per soccorrere un obeso che si era fratturato il femore.
La vittima è stata portata fuori dal balcone dell'abitazione utilizzando un'autoscala e tecniche di derivazione SAF (Speleo Alpino Fluviali) per poterla consegnare ai sanitari del 118 per il trasporto in ospedale
