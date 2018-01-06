CATANIA: si frattura il femore: spettacolare intervento dei vigili del fuoco per salvarlo - Le foto

95047

CATANIA: si frattura il femore: spettacolare intervento dei vigili del fuoco per salvarlo

Questa mattina una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, è intervenuta per soccorrere un obeso che si era fratturato il femore.La vittima è stata portata fuori dal balcone de...

06 gennaio 2018 13:47
CATANIA: si frattura il femore: spettacolare intervento dei vigili del fuoco per salvarlo
Questa mattina una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, è intervenuta per soccorrere un obeso che si era fratturato il femore.

La vittima è stata portata fuori dal balcone dell'abitazione utilizzando un'autoscala e tecniche di derivazione SAF (Speleo Alpino Fluviali) per poterla consegnare ai sanitari del 118 per il trasporto in ospedale

