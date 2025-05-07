CATANIA. SI INTRUFOLA DENTRO L’UNIVERSITÀ PER RUBARE 8 CONDIZIONATORI: ARRESTATO

Ha approfittato di una finestra rimasta aperta per intrufolarsi nella sede dell’Università degli Studi di Catania di via Androne e rubare diversi condizionatori d’aria. A fermarlo con la refurtiva in...

Ha approfittato di una finestra rimasta aperta per intrufolarsi nella sede dell’Università degli Studi di Catania di via Androne e rubare diversi condizionatori d’aria. A fermarlo con la refurtiva in auto sono stati gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti, in pochi istanti, dopo la segnalazione di un cittadino.

Il ladro, un catanese di 52 anni, è stato notato mentre caricava la propria auto con la merce rubata dagli uffici dell’Università, per poi ingranare la marcia e partite in tutta fretta, in direzione piazza Santa Maria di Gesù. Il gesto ha insospettito il cittadino che ha subito chiamato il Numero Unico per le Emergenze per segnalare il furto in corso.

Una volta ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa della Questura ha inviato immediatamente una pattuglia.

I poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si sono messi sulle stracce del ladro, secondo le descrizioni fornite dal segnalante, riuscendo, in pochi minuti, ad intercettare l’auto in via Plebiscito. Intimato l’alt, i poliziotti hanno fermato l’uomo per sottoporlo a controllo e per perquisire l’auto. Una volta aperto il vano porta bagagli, i poliziotti hanno trovato diversi condizionatori, insieme ad alcuni arnesi utilizzati solitamente dai ladri per scassinare, tra cui cacciaviti e tronchesine, nonché una torcia.

I poliziotti hanno poi controllato i locali dell’Università, notando come, in varie stanze, fossero stati staccati i condizionatori.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e il 52enne è stato arrestato per furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Sentito il PM, l’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima. All’esito dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di presentazione alla P.G.

Ancora una volta, grazie alla fattiva collaborazione dei cittadini residenti nella zona i poliziotti hanno potuto bloccare il ladro e restituire i beni pubblici rubati.