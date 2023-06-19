Il 09.06.2023, su delega di questa Procura della Repubblica, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, con l’ausilio dei militari della Compagnia di Roma Monte Sacro,...

Il 09.06.2023, su delega di questa Procura della Repubblica, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, con l’ausilio dei militari della Compagnia di Roma Monte Sacro, hanno eseguito nella Capitale una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 21.03.2023 dal G.I.P. etneo, nei confronti del pluripregiudicato CAMPIONE Angelo, nato a Catania il 24.04.1985, indagato, in uno stato del procedimento in cui non si è ancora realizzato il contraddittorio tra le parti, per i reati di lesioni aggravate, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione.

Il pericoloso catturando, destinatario della citata ordinanza e sottoposto, per un cumulo di pene, alla detenzione domiciliare a Catania con una condanna residua da scontare di ben 23 anni, ma di fatto irreperibile da febbraio 2023, nello stesso mese, avrebbe ferito al piede il gestore di un chiosco, ubicato a Librino in viale Nitta, attingendolo al piede con un colpo di arma da fuoco.

Il gravissimo gesto, dal quale poi è scaturita anche la sospensione per sette giorni della licenza dell’esercizio commerciale, sarebbe stato commesso per futili motivi e oltretutto in orario serale, quando il locale era particolarmente affollato, con il rischio quindi di coinvolgere e ferire avventori e passanti. Dalle prime dichiarazioni raccolte, dopo che il CAMPIONE aveva avuto un diverbio con un altro avventore e aveva estratto la pistola, il gestore, temendo gravi conseguenze, lo avrebbe invitato ad allontanarsi dal luogo, venendo per questo motivo raggiunto dal colpo di arma da fuoco.

Immediate le indagini avviate dai militari dell’Arma, che attraverso attività investigative di natura tecnica e “tradizionali” – acquisizione di telecamere, sommarie informazioni, intercettazioni –, avrebbero documentato gravi e univoci elementi di colpevolezza a carico di CAMPIONE, permettendo altresì nelle ore successive al fatto di recuperare l’arma utilizzata, una pistola F.N. Browning semiautomatica calibro 9x21 mm, oggetto di furto a Cardeto (RC) il 08.02.2022 e rinvenuta, al