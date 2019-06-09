CATANIA: SI PIAZZA PER ORE SOTTO CASA DELLA EX NON PERMETTENDOLE DI USCIRE, ARRESTATO STALKER

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un 28enne originario di Piazza Armerina (EN), poiché ritenuto responsabile di atti persecutori.Lo aveva den...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un 28enne originario di Piazza Armerina (EN), poiché ritenuto responsabile di atti persecutori.

Lo aveva denunciato pochi giorni fa ai carabinieri perché, dopo la fine della loro storia d’amore, la perseguitava con telefonate e messaggi, inviate a qualsiasi ora del giorno e della notte, e pedinandola in ogni spostamento.

Comportamento persecutorio replicato l’altra sera quando, appostandosi proprio sotto l’abitazione della donna, di anni 33, le ha di fatto inibito l’uscita tempestandola, nel frattempo, di chiamate e messaggi dove la invitava a riallacciare la relazione sentimentale.

Impaurita per la determinazione dimostrata dall’uomo, la donna ha chiesto aiuto al 112 consentendo l’intervento nel giro di pochi minuti di una pattuglia del pronto intervento che, giunta sul posto, non ha potuto far altro che bloccare ed ammanettare il molestatore.

L’arrestato, inizialmente associato al carcere di Catania Piazza Lanza, dopo la convalida da parte del G.I.P. del Tribunale etneo, è stato scarcerato e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima e di comunicare con la stessa con qualsiasi mezzo.