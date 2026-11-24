Catania, si presenta al pronto soccorso e insulta un poliziotto: trovato con un taglierino

Denunciato un 43enne al Policlinico: aveva un taglierino di 16 centimetri. Per lui scattano anche gli arresti domiciliari.

La Polizia di Stato ha denunciato un 43enne catanese per oltraggio a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, il poliziotto dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in servizio presso il posto fisso del presidio ospedaliero Policlinico di via Santa Sofia, ha proceduto al controllo di un uomo sospetto che si era presentato al pronto soccorso senza avere, però, necessità di ricevere cure mediche.

L’uomo si è mostrato subito insofferente al controllo di polizia e ha iniziato ad agitarsi e ad offendere ad alta voce il poliziotto davanti a pazienti e sanitari. Al fine di riportare la calma e procedere nei suoi confronti è stato chiesto l’intervento di una pattuglia della squadra volanti.

L’uomo, dopo essere stato identificato, è stato perquisito e trovato in possesso di un taglierino della lunghezza di 16 centimetri, sottoposto subito a sequestro. Inoltre, da accertamenti in banca dati, è emerso che il 43enne era destinatario di un’ordinanza per l’applicazione nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari da scontare presso una comunità in provincia.

Dopo aver riportato la situazione alla normalità, i poliziotti hanno proceduto alla sua denuncia e alla notifica del provvedimento, sottoponendolo ai domiciliari.