CATANIA. SI PRESENTA IN CASERMA A BORDO DI UN’AUTO RUBATA POCO PRIMA: ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato in flagranza di reato un 49enne di Catania, gravemente indiziato di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

L’uomo, nel pomeriggio, era stava convocato dai militari presso i locali della Compagnia di Gravina di Catania per la notifica, a suo carico, di un provvedimento che ne disponeva la sottoposizione alla misura di prevenzione dell’avviso orale di P.S..

In effetti, il 49enne si è presentato presso la caserma gravinese a bordo di una Lancia Thema, parcheggiandola in bella mostra, ma, proprio mentre gli veniva notificato l’atto, un militare aveva notato quell’autovettura collegandola immediatamente per tipologia ad una nota di ricerca per furto ricevuta poco prima dalla centrale operativa e verificando così che essa era stata rubata soltanto qualche ora prima nella via Etnea di Tremestieri Etneo.

Grande lo stupore del 49enne che, ancora con il provvedimento nelle mani, veniva controllato e trovato in possesso delle chiavi alterate e dei grimaldelli con i quali aveva manomesso il cilindretto di avviamento, perpetrando il furto dell’auto.

L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari, ove tuttora permane all’esito dell’udienza di convalida su disposizione della competente Autorità Giudiziaria.