CATANIA, SI RECA IN COMMISSARIATO PER SPORGERE UNA DENUNCIA MA È AI DOMICILIARI: ARRESTATO
Nei giorni scorsi un uomo si è presentato negli uffici del Commissariato Librino per presentare una dichiarazione di smarrimento dei documenti di identità.
L’ufficiale di Polizia Giudiziaria, mentre si apprestava a scrivere tale dichiarazione, effettuava un controllo al terminale e appurava che l’uomo era di fatto sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, misura che veniva ammessa dall’uomo.
Il predetto uomo è stato quindi arrestato per il reato di evasione e successivamente ricondotto nella sua abitazione, sempre in regime di detenzione domiciliare