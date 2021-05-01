CATANIA, SI RIFIUTA DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUL BUS E MINACCIA GLI AGENTI: DENUNCIATO

Nel pomeriggio di ieri, personale delle Volanti è intervenuto in Via Borgese – quartiere Nesima – nei pressi della fermata degli autobus, per una segnalazione di un soggetto molesto su bus dell’AMT.Su...

Sul posto, gli agenti hanno accertato che un individuo, nonostante i ripetuti inviti dell’autista dell’autobus e degli altri passeggeri, si rifiutava di indossare la mascherina e di scendere dal mezzo, costringendo l’autista ad arrestare la marcia del veicolo e a non poter proseguire il servizio.

Pur in presenza dei poliziotti, il giovane ha opposto resistenza al controllo, proferendo minacce al loro indirizzo e rifiutando di fornire le proprie generalità. Pertanto, dopo aver bloccato il giovane, gli operatori lo hanno accompagnato presso gli uffici dell’UPGSP per gli accertamenti di rito e per gli ulteriori adempimenti. All’esito dell’attività il giovane, dopo essere stato identificato, veniva deferito in stato di libertà per il reato di interruzione di pubblico servizio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e per aver rifiutato di fornire le proprie generalità.

Lo stesso è stato, inoltre, sanzionato amministrativamente per la violazione delle norme finalizzate al contenimento della diffusione del virus Covid-19, avendo rifiutato di indossare la mascherina.