CATANIA, SI SCAGLIA CONTRO UN POLIZIOTTO

La Polizia ferroviaria di Catania, nel corso dei servizi predisposti per la prevenzione e la repressione dei reati in ambito ferroviario, ha tratto in arresto un italiano di 35 anni per i reati di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

Il trentacinquenne si trovava all’interno della stazione di Catania quando è stato sottoposto a controllo dagli agenti della Polfer Etnea che, per vagliare più attentamente la sua posizione, lo hanno invitato in Ufficio.

All’interno degli uffici, l’uomo ha dato in escandescenza, scagliandosi contro un operatore di Polizia, colpendolo in più parti e minacciandolo.

L’aggressore, pluripregiudicato, è stato quindi arrestato e, a seguito di rito direttissimo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.