CATANIA: Si schiantano con lo scooter, morti due ragazzi di 19 e 22 anni

Le vittime sono sono Kevin Alfonzetti, di 19 anni, e Giuseppe Celano, 22 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale, che indaga per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale.